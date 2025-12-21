Sondaggio, chi sale e chi crolla a tre anni dalle elezioni: le cifre di fine anno

La maggioranza di governo non risulta affatto logorata dai tre anni di governo. Anzi. Lo conferma il rapporto Human Index di fine anno realizzato da Spin Factor, in collaborazione con Vis Factor e l’istituto sondaggistico EMG. Le intenzioni di voto sono state raccolte attraverso lo Human Index, un indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening. Ecco i dati emersi da questa raccolta: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si attesta al 28,8% delle preferenze, con un incremento del 2,8% rispetto alle politiche del 2022; Forza Italia di Antonio Tajani è al 9,6%, con un +1,5% rispetto a tre anni fa; mentre la Lega di Matteo Salvini chiude l’anno all’8,6% (-0,2% rispetto alle ultime politiche).

Per quanto riguarda il centrosinistra, il Pd di Elly Schlein si attesta al 21,4%, con un +2,4% sul 2022; mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al si ferma al 13,5%, con un calo dell'1,9% rispetto a tre anni fa; e Alleanza Verdi e Sinistra al 5,8% con un aumento del 2,2% rispetto alle ultime elezioni. A seguire ecco Azione di Carlo Calenda al 3,2%; Italia Viva di Matteo Renzi al 2,6%; Più Europa di Riccardo Magi all’1,7%. Ad oggi, dunque, il centrodestra aggregato (compreso FdI, FI, Lega e Noi Moderati) si attesterebbe al 48%, il centrosinistra (Pd, M5S, AVS, Italia Viva e Più Europa) al 45.