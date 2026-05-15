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Sondaggio, Ghisleri spinge FdI e Meloni in orbita: le cifre del balzo

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venerdì 15 maggio 2026
Sondaggio, Ghisleri spinge FdI e Meloni in orbita: le cifre del balzo

1' di lettura

Come ogni mercoledì sera, Alessandra Ghisleri ha presentato a Real Politik - il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate - i dati dell'ultimo sondaggio realizzato dal suo istituto. Il trend è sempre lo stesso. Fratelli d'Italia guida la classifica dei partiti più apprezzati dagli elettori italiani. La formazione politica guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista lo 0,3% e si piazza al 28,3%. Subito dietro c'è Forza Italia stabile all'8,5%. Stesso discorso per la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio non si muove dall'8%. 

Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo sempre il testa il partito democratico. La formazione politica guidata da Elly Schlein sale dello 0,1% e si attesta così al 22,5%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle. Giuseppe Conte è in calo dello 0,4% e si piazza così all'11,9%. Poi c'è Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli scendono dello 0,1% e si collocano in questo modo al 6,5%.

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Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa c'è sempre Futuro Nazionale del generale Vannacci stabile al 3,5%. Poi Azione di Carlo Calenda al 3,1% (-0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,7% (+0,2%), Più Europa all'1,7% (+0,2%) e Noi Moderati stabile allo 0,8%. 

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