Sondaggio, Supermedia 2025: la sinistra staccata di 7 punti. Tutte le cifre

La dinamica del consenso tra le forze politiche italiane sembra essere cristallizzata. È questo il quadro che emerge dalla Supermedia Youtrend -Agi che si è concentrata sui differenziali di consenso tra gli schieramenti nel mese di gennaio e a dicembre. L’«andamento aggregato», infatti, fa notare Youtrend, «mostra che la somma delle liste di centrodestra è leggermente calata tra gennaio e dicembre, dal 48,5 al 48,1». Aggiungono che «sono i cresciuti lievemente i centristi (cioè Italia Viva, Azione, +Europa) dal 7,1 al 7,7» e il cosiddetto campo largo, Pd, Movimento 5 Stelle, Avs passa dal 40,5 al 40,8. Di fatto cresce di uno 0,3.

Si tratta di sommovimenti minimi, che confermano la sostanziale stabilità delle forze di governo e l’affanno patito dall’alleanza Pd-5 Stelle-Avs nel recuperare terreno. Se noi tenessimo questo schema, il centrodestra continuerebbe ad avere un largo margine di consenso. Per essere esaustivi nella descrizione del quadro politico, dobbiamo considerare che il centrosinistra è in fase evolutiva, con Renzi e +Europa in rotta di avvicinamento al campo largo (a differenza di Azione di Calenda, che al momento se ne tiene lontano).