Il sondaggio Pagnoncelli dopo il referendum: cosa cambia, chi sale e chi scende

Pochi giorni dopo la consultazione referendaria, i sondaggi mostrano l'impatto sugli orientamenti di voto degli italiani. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere, Fratelli d’Italia registra un calo di poco più dell’1%, passando dal 28,0% di febbraio al 26,7% attuale. Si tratta di una flessione attesa, dato che è stato il partito del centrodestra più esposto durante la campagna elettorale.Nel centrodestra, Forza Italia cresce di oltre un punto, passando dall’8,4% al 9,5%. La Lega rimane sostanzialmente stabile al 6,3%, mentre Noi Moderati si attesta all’1%. Futuro Nazionale di Vannacci perde lo 0,6% e scende al 3%.

Nell’opposizione, i due principali vincitori del referendum guadagnano terreno: il Partito Democratico sale dell’1,3% e raggiunge il 22%, tornando ai livelli di circa un anno fa. Il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,8% e si colloca al 14,2%. In controtendenza Avs (Alleanza Verdi e Sinistra), che perde lo 0,7% arrivando al 6,1%. I partiti minori del centro (Italia Viva, Azione e +Europa) registrano invece variazioni minime, di pochi decimali.