Il sondaggio Ghisleri gela la sinistra: sorpasso? No, ecco tutte le cifre

Dopo il risultato referendario, i sondaggi mostrano variazioni limitate e quasi fisiologiche nelle intenzioni di voto, ben lontane dalle esultanze che abbiamo visto a sinistra in questi giorni. Fratelli d’Italia, secondo il sondaggio di Alessandra Ghisleri su LaStampa, registra un lieve calo e si attesta al 27,8%. Nel centrodestra, Forza Italia è all’8,8% e la Lega all’8,1%.

Un dato significativo è che il 45,5% degli intervistati risulta ancora indeciso sul partito da votare, confermando che il voto referendario è stato soprattutto un segnale di dissenso verso il governo, più che un’adesione convinta a una forza politica specifica. E l'analisi della Ghisleri spiega che applicando l’attuale Rosatellum, centrodestra e centrosinistra risulterebbero oggi sostanzialmente appaiati in termini di seggi. Cambierebbe invece radicalmente lo scenario con uno “Stabilicum” che introducesse un premio di maggioranza di 70 seggi: in quel caso il centrodestra avrebbe una solida maggioranza sia alla Camera che al Senato.In sintesi, le regole elettorali restano decisive: da un lato possono garantire stabilità, dall’altro favorire un confronto più equilibrato. Al momento, però, i contraccolpi sui sondaggi restano contenuti e non si registra un vero ribaltamento degli equilibri tra le due coalizioni.