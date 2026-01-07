Giornata del Tricolore, Giorgia Meloni: "Rendiamo onore alla Patria e all’unità nazionale costruita attraverso sacrifici e lealtà"

Nel giorno in cui l’Italia celebra la Giornata del Tricolore, simbolo dell’identità nazionale e del nostro Paese, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio alla bandiera italiana con un messaggio affidato ai suoi canali social.

"Il Tricolore rappresenta la nostra storia, custodita nelle imprese di chi, prima di noi, ha lottato con coraggio per quei valori che sono alla base della Costituzione e che la nostra bandiera incarna. In questa giornata rendiamo onore alla Patria e all’unità nazionale costruita attraverso sacrifici e lealtà". Con queste parole Meloni ha voluto dare voce non solo al proprio sentimento, ma anche a quello dell'intero esecutivo.

A corredo del post, la presidente del Consiglio ha scelto un’immagine dall'elevato valore simbolico: la consegna del vessillo tricolore al comandante Giovanni Maria Iannucci durante la sua visita ufficiale al Comando Operativo di Vertice Interforze, avvenuta in occasione dello scambio di auguri con i contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.

Anche dal Quirinale è arrivato un messaggio istituzionale dedicato alla ricorrenza. Sul sito della Presidenza della Repubblica campeggia la dichiarazione del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha voluto ricordare il valore storico e simbolico della Bandiera italiana nel giorno del suo anniversario.

"Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. Nato nel 1797 nella Repubblica Cispadana sotto l’impulso dei venti rivoluzionari, ha attraversato il Risorgimento fino a diventare nel 1861 la bandiera del Regno d’Italia. Scelto poi dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato repubblicano, oggi esprime i valori fondamentali della Carta: unità, libertà, democrazia e coesione sociale. Emblema della Repubblica, il Tricolore contraddistingue l’Italia in ogni contesto, dalle missioni di pace delle Forze Armate alle sedi diplomatiche, fino agli eventi sportivi. Tutti gli italiani guardano alla nostra bandiera con affetto e rispetto, perché in essa si riflettono la nostra storia e le radici della nostra civiltà. Viva il Tricolore, viva la Repubblica", conclude Meloni.