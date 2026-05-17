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Sondaggio Dire tecnè: Fai continua a volare, chi scende a sinistra

domenica 17 maggio 2026
Sondaggio Dire tecnè: Fai continua a volare, chi scende a sinistra

2' di lettura

Il centrodestra mantiene un leggero vantaggio, ma la sfida con il campo largo si fa sempre più serrata.Secondo il sondaggio Tecnè per l’agenzia Dire, realizzato tra il 13 e il 15 maggio 2026, la coalizione di governo si attesta al 45,8% delle preferenze, in calo dello 0,2% rispetto all’8 maggio. Il campo largo segue a ruota con il 45,1% (-0,1%). Uno scenario di sostanziale equilibrio che riflette una fase di stallo del consenso. Nella maggioranza, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma nettamente primo partito con il 28,9% (stabile), seguito da Forza Italia all’8,8% (-0,1%), Lega al 7,1% (-0,1%) e Noi Moderati all’1%. Nel centrosinistra, il Partito Democratico guida con il 22,1% (-0,1%), tallonato dal Movimento 5 Stelle al 12,9% (-0,1%). 

Alleanza Verdi e Sinistra sale leggermente al 6,3% (+0,1%), mentre Italia Viva è al 2,4% (+0,1%), Più Europa all’1,4% (-0,1%), Azione al 3% (+0,1%) e Futuro Nazionale di Vannacci al 3,1% (+0,1%). Questa rilevazione conferma un trend di sostanziale stabilità emerso anche in altri sondaggi recenti. La Supermedia YouTrend/AGI del 15 maggio evidenzia un consolidamento del centrodestra, con FdI intorno al 28,4% e lievi guadagni per Lega e Futuro Nazionale, mentre il campo largo mostra una leggera flessione complessiva.

 Nelle rilevazioni SWG per TgLa7 dell’11 maggio, FdI resta al 28,8% (stabile), il PD sale al 22% (+0,2%) e Futuro Nazionale guadagna terreno (+0,3%). Altri istituti come EMG e BiDiMedia fotografano un testa a testa tra le due coalizioni, con il campo largo che in alcune rilevazioni di inizio maggio ha persino superato il centrodestra di un punto, grazie soprattutto alla tenuta di PD e M5S.

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