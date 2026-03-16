Referendum Giustizia, Arturo Parisi: "Voto Sì per difendere la democrazia. Pd miope e irresponabile"

"Sono infatti convinto - scrive - che sarebbe stato meglio se questo referendum non si fosse svolto. Non possiamo infatti dimenticare che i cittadini sono chiamati al voto per la promulgazione della legge di revisione della Costituzione sulla separazione delle carriere dei magistrati approvata dalle Camere per un motivo preciso" con una legge approvata "senza alcun coinvolgimento della opposizione di centrosinistra in contrasto con lo spirito della norma per la revisione della Costituzione che spinge preferenzialmente a un largo accordo trasversale sulla base di un confronto approfondito e aperto come nella Costituente".

"Andrò a votare per difendere la democrazia. Voterò Sì , per fare avanzare una giustizia garantista". Così Arturo Parisi , tra i promotori dell' Ulivo e delle riforme istituzionali negli anni '90 ed ex ministro, su LibertàEguale , confessando tuttavia come la sua determinazione a esercitare il proprio diritto di voto sia stato messo "a dura prova".

"Sottoporre ai cittadini un quesito valutabile solo a partire dal possesso di conoscenze sul merito e sulle conseguenze della decisione indisponibili alla maggioranza di essi, significa abbandonarli al brutale scontro tra slogan e al richiamo delle appartenenze politiche che ha dominato finora la campagna referendaria", osserva. Da "questo bipolarismo muscolare", prosegue, è "difficile esentare dalla responsabilità l'insieme del ' campo largo ', a cominciare dal Pd ". E di fronte ad "una destra che non cerca il confronto e una sinistra lieta di potersi limitare a prenderne atto, scaricare formalmente sul cittadino la scelta su una questione di questo genere pensando di risolverla con l'appello ad appartenenze politiche sempre più lontane equivale offrire all'elettore il motivo per un ulteriore avanzamento dell'astensionismo con un 'allora vedetevela voi'. La tentazione alla quale anche uno come me ha faticato a resistere".

Ricostruito "il contesto politico della scelta", Parisi sottolinea di non voler "dimenticare il merito e la distinzione tra il piano ordinario di breve durata e quello costituzionale destinato a durare" e quindi contesta chi scende in campo all'insegna del 'se non approfittiamo di questa occasione per cominciare a toglierci di mezzo Giorgia Meloni dandole la lezione che merita che "ha sicuramente un senso dal solo punto di vista di parte, ma come pochi è segno di miopia e irresponsabilità politica".

Parisi ammette che seppur il quesito riguardi "una questione centrale, troppa è la domanda di giustizia che resta fuori, soprattutto per quel che riguarda la durata del processo: quello civile e quello penale". E aggiunge che "richiamare i magistrati a un comportamento più rigoroso con organi liberi dal potere delle correnti è una condizione necessaria ma non sufficiente".