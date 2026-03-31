Giuliano Amato al Quirinale? Lettera a Libero: "Le 88 ragioni del no"

Leggo su Libero di oggi che fra i candidati alla prossima elezione al Quirinale ci sarei anch'io. Non ho dubbi che la brava Elisa Calessi questa ipotesi non l’ha inventata, l’ha raccolta. Ebbene, mi lasci dire che la trovo a dir poco comica. Sto per compiere 88 anni, quando Sergio Mattarella lascerà l'incarico potrei averne più di 90. Se dovessi avanzare o accettare una candidatura del genere, troverei in ciò la prova irrefutabile di una mia sopravvenuta demenza senile. Se qualcuno davvero la proponesse, e fosse più giovane di me, toglierei solo l’aggettivo "senile".