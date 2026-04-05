Bologna, orrore contro la sede di FdI: cosa immortalano le telecamere

E ancora: "Certamente non ci faremo intimidire e, anzi, tutto questo ci rafforza nella convinzione che stiamo facendo bene ed andremo avanti a testa alta. Abbiamo già denunciato questo ennesimo atto e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine per individuare la responsabile. Ringrazio anche tutti i nostri militanti-volontari che ci permettono di tenere aperta la sede per tutti i cittadini. Lo avevamo detto all'inaugurazione, questa sede sarà aperta per tutti i bolognesi, così è e così sarà". Pochi giorni prima, sempre la stessa sede, era stata oggetto di un altro attacco. Qualcuno, incappucciato, aveva scritto con tanto di vernice sulla vetrina: "Fasci appesi".