Bologna, orrore contro la sede di FdI: cosa immortalano le telecamere

Clima d'odio a Bologna: la sede di Fratelli d’Italia di via Stalingrado, la nuova sede provinciale del partito di Giorgia Meloni, è stata presa di mira. Ancora. Questa volta, alla scritta si aggiunge anche uno sputo: dalle riprese delle telecamere, infatti, si vede una ragazza passare in bici, sputare sulla vetrina della sede del partito e poi scrivere sul muro di fianco: “Meloni dimettiti”. Firmato: “Antifa”.
Come ricordato dal Resto del Carlino, si tratta dell'ennesimo episodio ai danni di FdI. "Questo ennesimo atto vandalico oltre a confermare il clima d'odio sempre più presente in città dimostra come l'apertura della nostra sede a Bologna in via Stalingrado 25a dia molto fastidio a qualcuno", commenta Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.
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E ancora: "Certamente non ci faremo intimidire e, anzi, tutto questo ci rafforza nella convinzione che stiamo facendo bene ed andremo avanti a testa alta. Abbiamo già denunciato questo ennesimo atto e confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine per individuare la responsabile. Ringrazio anche tutti i nostri militanti-volontari che ci permettono di tenere aperta la sede per tutti i cittadini. Lo avevamo detto all'inaugurazione, questa sede sarà aperta per tutti i bolognesi, così è e così sarà". Pochi giorni prima, sempre la stessa sede, era stata oggetto di un altro attacco. Qualcuno, incappucciato, aveva scritto con tanto di vernice sulla vetrina: "Fasci appesi".