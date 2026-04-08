Elly Schlein attacca Meloni sui raid di Trump in Iran: smentita due ore dopo

Se in Iran la tensione nelle ultime ore è salita alle stelle, in Italia c’è chi ne ha approfittato per speculare politicamente. Come il capo del Partito Democratico, Elly Schlein, principale forza d’opposizione e ospite d’onore dell’ultima puntata di Dimartedì, il talk di approfondimento politico e sociale di La7, condotto in prima serata ogni martedì sera da Giovanni Floris. Schlein ha rivolto parole molto critiche a Donald Trump e alla gestione della guerra in Iran, definendo il presidente americano una figura politica che “rischia d’incendiare il mondo”. La leader Dem ha poi ricordato come, in passato, la stessa Giorgia Meloni, molto legata all’alleanza con gli Stati Uniti, avesse addirittura proposto Trump come candidato ideale per il premio Nobel per la Pace e l’ha esortata, quindi, con un appello a pronunciare parole semplici, ma precise: "Meloni dica quattro parole: Trump si deve fermare".

Nello specifico, la Schlein ha così commentato: “Giorgia Meloni è andata nel Golfo a chiedere energia, in un momento in cui il suo amico Trump non ferma una guerra illegale e oggi è arrivato a dire che questa notte (ieri, ndr) potrebbe morire un'intera civiltà. E questa è la stessa persona che Giorgia Meloni qualche mese fa proponeva per il premio Nobel per la pace. Ma quale premio Nobel! A uno che rischia d'incendiare il mondo con una guerra che rischia di allargarsi a tutto il globo. Si deve fermare Trump e Giorgia Meloni deve dire queste quattro semplici parole: Trump si deve fermare. Perché questa guerra di Trump e Netanyahu è illegale, non avrebbe mai dovuto partire, stanno smantellando il diritto internazionale, stanno smantellando le Nazioni Unite e anche oggi è venuto il ministro Crosetto in Aula a fare l'informativa sui governi precedenti anziché su quello che sta facendo il governo. E pure oggi non è riuscito a dire che Trump si deve fermare!”. Finita la filippica, Donald Trump l’ha subito smentita annunciando la tregua, fine dei giochi sinistri.