Giorgia Meloni, il gesto con cui azzera Elly Schlein mentre parla in aula

Elly Schlein è un fiume in piena. Gli effetti del referendum sono ancora in circolo nelle vene dell'opposizione e così si cerca di capitalizzare una spinat nei sondaggi che a dirla tutta non c'è stata. I movimenti nelle intenzioni di voto sono stati minimi con Fdi che di fatto continua a dominare davanti a tutti e con i dem che addirittura nell'ultima rilevazione della Ghilseri indietreggiano dello 0,7 per cento. Ma tant'è.

La Schlein attacca a testa bassa in Aula: "Presidente, che occasione storica ha sprecato di cambiare questo Paese. Avevate i numeri qua dentro per fare tutto e non avete fatto nulla per cambiare in meglio la vita degli italiani. Di lei si ricorderà un'autonomia differenziata bocciata dalla Corte Costituzionale, una riforma costituzionale bocciata dal voto popolare, un premierato proposto e poi abbandonato. Ah mi scusi, no, si ricorderà anche il decreto Rave e quei centri in Albania che sono rimasti vuoti. Perché la sua propaganda, presidente, ha sbattuto forte contro la realtà di quei 15 milioni di elettori che hanno detto no per difendere la Costituzione, perché in questi 4 anni ogni vostra scelta è andata nella direzione opposta a quella di attuare pienamente la nostra Costituzione".