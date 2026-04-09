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Pd, "sono quasi venuti alle mani": rissa tra dem in aula, il partito è a pezzi

giovedì 9 aprile 2026
Pd, "sono quasi venuti alle mani": rissa tra dem in aula, il partito è a pezzi

2' di lettura

Bagarre, caos totale e rissa sfiorata: ecco a voi il Pd. Il detonatore? L'elezione di Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione Esteri, elezioni a cui ha contribuito anche il Pd con quattro voti favorevoli quando l'ordine di scuderia era l'astensione. Poi la resa dei conti in assemblea, dove il capogruppo Pd in commissione, Alessandro Alfieri, ha tuonato parlando di "ordini violati". A quel punto l'intervento di Filippo Sensi, oggi vicino ad Elly Schlein, il quale ha invitato Alfieri a dimettersi piuttosto che spendersi nella caccia al colpevole.

Ma non solo: dopo l'assemblea lo scontro è proseguito tra i banchi nell'aula di Palazzo Madama. E chi era presente racconta che "Alfieri e Sensi sono quasi venuti alle mani". Storie tesissime, insomma, il cui innesco, come detto, è stato l'Assemblea. Durante il dibattito, infatti, Alfredo Bazoli era tornato sulla questione, rimarcando che "forse c'è stato un errore di comunicazione interna". Parole che hanno ulteriormente esasperato gli animi. A quel punto Alfieri sarebbe a sua volta intervenuto per puntualizzare che l'input di astenersi su Gasparri era stato chiarissimo, ma non rispettato.

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A quel punto, Sensi avrebbe bollato le parole di Alfieri come una sorta di "imboscata ai riformisti". Sensi ha aggiunto che si trattava di "un regolamento di conti tra correnti che non c’è stato. I 4 che hanno votato Gasparri, sono tutti di aree diverse". Ci sarebbero anche i nomi, dei quattro votanti "fuori linea": Pier Ferdinando Casini, Francesca La Marca, eletta all’estero, Silvio Franceschielli e Graziano Delrio (e di quest'ultimo, da tempo si parla del profondo disagio che starebbe vivendo nel gruppo dem). Dopo tutte queste parole, la rissa sfiorata di cui vi abbiamo già dato conto.

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