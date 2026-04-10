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Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"

venerdì 10 aprile 2026
Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi: "Incontro positivo con Tajani"

1' di lettura

Si è concluso dopo quattro ore e mezza l'incontro di oggi tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, Pier Silvio e Marina Berlusconi, nella sede di Mediaset a Cologno Monzese. L'incontro, si legge in una nota del partito azzurro, "si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità".

Dopo "un'ampia panoramica sulla situazione politica economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel segretario", viene sottolineato nel comunicato, "l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All'incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino".

Ambienti vicini alla famiglia Berlusconi confermano che l'incontro di oggi a Cologno Monzese è stato molto positivo. Al centro del vertice il nodo dei Congressi che ha aperto una forte discussione interna e il caso della nomina del nuovo capogruppo alla Camera al posto di Paolo Barelli, fedelissimo del segretario nazionale di Forza Italia. Raccontano che al tavolo delle trattative di questi giorni siano arrivati vari nomi. Anzi, c'è chi assicura di aver visto circolare due 'rose' di candidati. Enrico Costa, (fortemente voluto da Tajani e in pole), riferiscono qualificate fonti azzurre, guiderebbe una di queste liste con dentro anche il portavoce nazionale, Raffaele Nevi, e Pietro Pittalis, coordinatore regionale in Sardegna.

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