Jannik Sinner, una confessione poetica: "Perché le nubi mi aiutano"

Ancora una vittoria nettissima, quella di Jannik Sinner su Auger-Aliassime. Vittoria che vale la finalissima nel torneo di Montecarlo contro il rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Il tennista altoatesino continua a confermare il suo eccellente momento di forma anche sulla terra rossa del Principato, superando con autorità il canadese in due set, 6-3 6-4, al termine di una sfida gestita con grande lucidità nei momenti chiave. Un successo che non solo gli consente di proseguire la corsa nel torneo, ma ribadisce anche la sua crescita costante in un contesto tecnico spesso considerato meno favorevole al suo gioco.

Dopo qualche difficoltà emersa nel turno precedente contro Machac, Sinner ha mostrato segnali evidenti di miglioramento, soprattutto nella gestione del servizio e degli scambi più intensi. A fine partita, ha analizzato la sua prestazione con soddisfazione ma anche con la consueta lucidità: "Ho fatto un passo in avanti oggi. La partita è stata dura, sapevo che avrei dovuto migliorare in alcuni aspetti, in primis il servizio che è migliorato ma ancora non è al top. Sono contento, ero stanco, ho recuperato bene, ho dormito bene. Sono contento di essere tornato in semifinale a Monte Carlo. Vediamo domani con Zverev come andrà".