Jannik Sinner, una confessione poetica: "Perché le nubi mi aiutano"

Ancora una vittoria nettissima, quella di Jannik Sinner su Auger-Aliassime. Vittoria che vale la finalissima nel torneo di Montecarlo contro il rivale di sempre, Carlos Alcaraz. Il tennista altoatesino continua a confermare il suo eccellente momento di forma anche sulla terra rossa del Principato, superando con autorità il canadese in due set, 6-3 6-4, al termine di una sfida gestita con grande lucidità nei momenti chiave. Un successo che non solo gli consente di proseguire la corsa nel torneo, ma ribadisce anche la sua crescita costante in un contesto tecnico spesso considerato meno favorevole al suo gioco.
Dopo qualche difficoltà emersa nel turno precedente contro Machac, Sinner ha mostrato segnali evidenti di miglioramento, soprattutto nella gestione del servizio e degli scambi più intensi. A fine partita, ha analizzato la sua prestazione con soddisfazione ma anche con la consueta lucidità: "Ho fatto un passo in avanti oggi. La partita è stata dura, sapevo che avrei dovuto migliorare in alcuni aspetti, in primis il servizio che è migliorato ma ancora non è al top. Sono contento, ero stanco, ho recuperato bene, ho dormito bene. Sono contento di essere tornato in semifinale a Monte Carlo. Vediamo domani con Zverev come andrà".
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Tra i momenti più spettacolari della partita contro Auger-Aliassime, spicca lo smash che ha portato al primo break dell’incontro. Un gesto tecnico non banale, come ha spiegato lo stesso Sinner: "Il mio stile è chiaro, preferisco sbagliare rischiando. Ci sono colpi che si provano tanto durante gli allenamento. Lo smash può sembrare un colpo facile, ma non è così. In più oggi c'erano nuvole, ma il tempo mi ha aiutato. Perché quando devo giocare la palla sopra la testa sono più tranquillo quando ci sono le nuvole rispetto a quando il cielo è blu". Un dettaglio curioso, quello legato alle condizioni atmosferiche. Per certi versi anche poetico...