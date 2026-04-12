Michael Jackson tra musica e faide: il biopic

A Berlino è stato presentato in prima mondiale Michael, l’atteso biopic sul re del pop diretto da Antoine Fuqua. La scelta non è casuale, visto che proprio a Berlino - nel 1988 Michael Jackson faceva tappa (il 19 giugno) con il suo primo tour mondiale da solista, il Bad Tour, e fu un evento di portata enorme, con circa 60.000 spettatori, considerato uno dei momenti più minacciosi perla sicurezza della Germania orientale da parte del governo della Ddr: la città era ancora divisa dal Muro, il concerto venne organizzato nel parco di fronte al palazzo del Reichstag, accanto al confine del Muro, dietro il quale - nella parte Est della città - si erano assiepate altre migliaia di persone, che vennero fatte disperdere dalla polizia per timore di azioni antigovernative. Previsto nelle sale italiane dal 22 aprile, distribuito da Universal, Michael è prodotto da Graham King (già artefice del successo di Bohemian Rhapsody) e basato su una sceneggiatura del tre volte candidato all’Oscar John Logan. «L’idea di raccontare questa storia sembrava bella, ma più si avvicinava il momento più la pressione aumentava: soprattutto come potevamo trovare qualcuno veramente in grado di interpretare Jackson?», spiega King, che insieme a Fuqua ha scelto di affidare il ruolo a Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, fratello maggiore di Michael, al debutto sul grande schermo.