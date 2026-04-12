Elly Schlein, suicidio-primarie: umiliata da Conte, ecco il sondaggio

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte straccerebbe la segretaria del Pd Elly Schlein in caso di primarie nel campo largo. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Piepoli, il 55% degli intervistati sceglierebbe l'ex premier come leader della sinistra. Mentre solo il 37% voterebbe per la dem. A trainare il capo pentastellato sarebbero soprattutto i voti degli elettori grillini: ben l’85% è schierato dalla sua parte. La vera notizia, però, sta nel fatto che dalla sua ci sia anche una discreta quota di storici votanti Pd, il 36%.

Altro boccone amaro per la Schlein il fatto che solo il 56% dei militanti dem la vedrebbe con favore a capo della coalizione. Al terzo posto la sorpresa Ernesto Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, che riscuoterebbe l’8% dei consensi. A colpire anche il fatto che il 24% del campione abbia risposto con “molto o abbastanza” alla domanda “Quanto ha fiducia in lui”. Elly Schlein si ferma poco sopra, al 26. E poi c'è Conte al 32.