Poli Bortone, il tatuaggio con cui a 83 anni fa impazzire la sinistra

A Lecce la politica si vive sulla propria pelle. Letteralmente. Già, perché tra gli stand del “Tattoo Fest” cittadino c’è anche la sindaca, Adriana Poli Bortone, che a 82 anni compie una scelta significativa al festival patrocinato dalla Regione Puglia e organizzato nella città che amministra di nuovo dal giugno del 2024: farsi tatuare sul polso destro l’acronimo Msi. Un richiamo esplicito al Movimento sociale italiano, il partito post-fascista guidato da Giorgio Almirante nel quale ha mosso i primi passi della sua lunga carriera politica. Gioventù nazionale Lecce, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, ha lanciato il messaggio sui social: “Il segno di una storia infinita che il tempo non scolorisce e il futuro continua a portarsi addosso. Noi, con orgoglio, ne raccogliamo il testimone”. E la polemica, inevitabile, è servita.

Il video del tatuaggio finisce dritto online. E lì esplode tutto. Il fronte delle reazioni si spacca subito: c’è chi applaude, chi minimizza parlando di gesto ironico e chi invece vede un corto circuito istituzionale. Tra questi ultimi, l’ex sindaco Carlo Salvemini, che non usa mezzi termini: “La forza del 25 aprile è tale da riconoscere ad un sindaco - che ha giurato sulla Costituzione - la libertà di ostentare con orgoglio il proprio tatuaggio dedicato al Movimento Sociale Italiano. La libertà di scelta si accompagna alla responsabilità di dover assumere le conseguenze delle proprie azioni. Per questo motivo, sindaca Poli ci sollevi dal disagio di vederla in fascia tricolore in Piazza Partigiani per festeggiare la liberazione dal nazifascismo. Rispetti i sentimenti di chi assegna al 25 aprile il riscatto dal fascismo, una vergogna italiana”.

La Poli Bortone non è nuova ad uscite ad effetto, perché durante un evento a Roma della campagna elettorale per le ultime elezioni europee urlò uno slogan d’altri tempi: “Cacceremo i leninisti dalle nostre città, via per sempre. Li voglio mandare via da Lecce, via dalla Puglia, via dall’Italia”.