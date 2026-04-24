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Il Napoli travolge la Cremonese 4 a 0: rimandata la festa scudetto nerazzurra

venerdì 24 aprile 2026
Il Napoli travolge la Cremonese 4 a 0: rimandata la festa scudetto nerazzurra

1' di lettura

Il Napoli ha sconfitto la Cremonese nell'anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4 a 0 al Maradona. A decidere il match la rete di McTominay al 3', all'autogol di Terracciano al 45', e i gol di De Bruyne al 48' e di Alisson Santos al 52'. Con questa vittoria la squadra di Conte arriva a 69 punti, portandosi dunque a +3 dal Milan terzo e a -9 dall'Inter. Rimandata così la festa scudetto nerazzurro. Rimane invece a quota 28, terzultima a pari merito con il Lecce, la Cremonese di Giampaolo. 

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