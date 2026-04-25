Jannik Sinner gela Bellingham: il gesto sul campo da tennis

I grandi campioni sono così: super competitivi. Lo è Jannik Sinner, ma pure la stella del Real Madrid, Jude Bellingham, che proprio dal 24enne di Sesto Pusteria, nella giornata di giovedì, si è fatto insegnare i colpi più invidiabili del mestiere che ha reso grande l’attuale numero uno azzurro del ranking Atp.

Jannik lo ha fatto alla vigilia del suo esordio al Masters 1000 di Madrid contro il francese Bonzi : il numero uno azzurro ha preso parte a un evento spettacolare proprio all’interno dello stadio del Real Madrid.

Per l’occasione è stato allestito un campo da tennis sul prato del Bernabeu, trasformato per qualche ora in un palcoscenico unico. Sinner ha giocato un doppio inedito insieme a Bellingham, dall’altra parte della rete c’erano invece il portiere Thibaut Courtois e una leggenda del tennis mondiale come Rafa Nadal, grande tifoso del Real e numero uno sulla terra rossa. Tra sorrisi e scambi divertiti, è stato proprio Sinner a guidare il giovane inglese nei colpi, improvvisandosi coach per un giorno e regalando momenti di spettacolo e leggerezza.

A rendere ancora più suggestiva la scena, la presenza del presidente del Real Madrid Florentino Perez, che ha vestito i panni del giudice di sedia. Prima del match, Perez ha anche consegnato a Sinner una maglia ufficiale del club, poi immortalata nella foto di gruppo finale. A chiudere l’evento, l’arrivo della tennista polacca Iga Swiatek, mentre Nadal ha celebrato il momento sui social parlando di “una vista unica” e di un’esperienza speciale.