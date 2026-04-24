Quarta Repubblica, Ilaria Salis umiliata in tv: "Non sai fare nemmeno la O col bicchiere"

«State intossicando i pozzi», «Io le sto spiegando come funziona la legge, la conosco un po’ meglio di lei». «Ma perché questo fango? La Salis che non sa fare la O con il bicchiere?». Si scalda velocemente la discussione su Ilaria Salis a Quarta repubblica, su Rete 4. Ospite di Nicola Porro sono Angelo D’Orsi, il “professore rosso”, e Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia.

Sullo sfondo, l’inchiesta tedesca sulla famigerata “Hammerbande”, il gruppo di estrema sinistra accusato di aggressioni contro militanti di destra tra Germania e Ungheria. A Budapest, nel 2023, la Salis, oggi eurodeputata di Avs, era stata arrestata proprio perché considerata coinvolta in un pestaggio nel Giorno dell’Onore. L’attivista antifascista italiana non è indagata, ma dalle carte tedesche «viene inquadrata come membro estero di questo gruppo», spiega la giornalista Lodovica Bulian.

«Sono dame di San Vincenzo e sono persone facinorose, sicuramente criminali, che si attribuiscono ridicolmente il diritto di processare e condannare per presunto fascismo chiunque non la pensi come loro, dunque di picchiarlo- incalza a quel punto Ruggieri -. Qui siamo al solito discorso dai, sono contento che per una figlia di papà che non ha nulla da dare alla politica nazionale e internazionale, salvo i suoi deliri, si scomodi finalmente lo stato di diritto».