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Gf vip, la figuraccia di Marco Berry con Alessandra Mussolini: "Il tuo cognome? L’insulto peggiore in Casa"

sabato 25 aprile 2026
Gf vip, la figuraccia di Marco Berry con Alessandra Mussolini: "Il tuo cognome? L’insulto peggiore in Casa"

2' di lettura

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato un acceso confronto tra Marco Berry e Alessandra Mussolini, entrambi in nomination. Lo scontro è arrivato anche in puntata, con un faccia a faccia molto teso.Al centro della discussione c’è un tema delicato: i riferimenti fatti da Berry al cognome Mussolini. Durante la diretta, le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli sono intervenute con toni molto duri nei confronti di Marco Berry.

Cesara Buonamici ha difeso Alessandra Mussolini dicendo: "I parenti nessuno se li sceglie, quello che hai detto è squallido". Selvaggia Lucarelli ha rincarato la dose: "L’imbarazzo ti si legge sulla fronte. Ho seguito la convivenza e ci sei arrivato a quella cosa, hai detto parecchie cose riferite al cognome Mussolini. Riferimenti espliciti". Secondo Lucarelli, Berry avrebbe cercato di ridimensionare l’accaduto: "La verità è che ti sei minimizzato tra gli altri, ma quella parte si è manifestata con la nomination. Hai tirato fuori il peggio di te". Ha poi aggiunto: "Alessandra è coerente e non si nasconde".Marco Berry ha provato a difendersi sostenendo che la situazione sia stata raccontata in modo diverso da come l’ha vissuta lui. "Mi dispiace, probabilmente si guardano due programmi differenti. Non mi nascondo mai: è successo con Giovanni e con Nicolò", ha detto.

Ha poi spiegato di aver sempre trovato Alessandra una persona capace di farlo ridere, fino a quando, secondo lui, avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti più duri nella Casa.Nel tentativo di chiarire, però, Berry ha usato una frase che ha ri acceso la tensione: "Quello che intendevo è che il tuo nome qui dentro ha talmente esasperato tutti... Non è colpa tua perché quello è il tuo nome. L’insulto peggiore è il tuo nome in questa Casa".

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