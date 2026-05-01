Femminile Rimini, OCEANMAN, The Beach, Papeete, MOLO, Costez: tra sport, musica e cibo, ecco il divertimento dell'estate 2026

Come sarà la stagione all’aperto 2026 del divertimento, quel divertimento che mette insieme show, esperienze gastronomiche, sport praticato, spettacoli, musica, ballo e molto altro?

È difficile trovare tendenze precise, se non forse quella di mescolare un po' tutto, primi tra tutti sport e divertimento. Anche al femminile. Non per caso riparte proprio in questi giorni riparte Femminile Rimini Calcio, realtà sportiva nata il 20 maggio 2014, torna in campo. È pronta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. «Per me è davvero una grande emozione tornare a far giocare e far sognare calciatrici di ogni età. E poi, a Rimini gioco in casa», spiega il direttore generale Zeno Lisi.

«Crediamo molto nel lavoro dello sport e in quello della solidarietà», spiega Lorenzo Tiezzi, direttore di InveXtra Magazine, che cura edizioni speciali dedicate agli sport di combattimento come XBoxe e XFight. «Supportare poi realtà come Amo La Vita, che oltre a mille altre attività porta 14 runner spagnoli a correre la Stramilano con le loro guide, è importante. Perché lo sport serve davvero».

Serve, eccome, a trovare sicurezza in stessi nuotare in mare, a lungo, in sicurezza, scegliendo tra 2, 5 e 10 chilometri. Ed è quello che faranno centinaia e centinaia di runner, il 23 e 24 maggio ad OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna. Sono atleti di ogni livello, anche paralimpici, provenienti da tutto il mondo: dai master ai giovani talenti fino agli atleti paralimpici c'è di tutto. OCEANMAN non è soltanto una competizione sportiva. È un gran bel modo per godersi un weekend di relax e di sport a Cattolica.

E come dicevamo all’inizio, è decisamente importante anche mangiare bene, prima e dopo aver fatto sport. «Non c'è più contraddizione tra fare sport e far tardi la sera, anche io faccio molto sport... e faccio molto tardi, spesso», spiega Manuel Dallori, che a Sharm, località da sempre molto amata da noi italiani, dopo The Beach e Cava ha creato Shagara, un nuovo spazio aperto 24 ore al giorno. «Stiamo ancora testando il nuovo format, ma senz'altro sta piacendo, prima di tutto la pasticceria artigianale all'italiana. E funziona moltissimo Canta & Balla, il nostro dinner show al Cava. Adattandolo, lo riporteremo anche in Sicilia, dove in realtà è nato». The Beach e Cava, infatti prenono vita anche a Santa Flavia (Palermo).

Cambiando atmosfera, non cambia l'attenzione al mangiar bene in allegria da Epoca Grill & Pizza, soprattutto nella sede di Trezzo, sull'Adda, dove ogni venerdì ci si diverte. Come? Soprattutto al ritmo di musica, con band come Grace & The Soul Machine o Anthony Baker Crazy Band. Tra pizza napoletana e carni d'eccellenza, a ritmo di musica, ci si rilassa meglio.

Restando in ambito ristorazione, una delle tendenze globali è senz'altro quella del sushi. Chi sa trattare il pesce come sushiman ha un futuro lavorativo sicuro. Ecco perché rappresenta un'opportunità importante la nuova edizione del Corso Professionale Base di Sushi proposto da AIRG (Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi) in collaborazione con World Sushi Skills Institute (WSSI), l'unico Istituto di Formazione riconosciuto dal Governo giapponese per l’insegnamento professionale all’estero dell’arte del sushi. L'appuntamento è dall'8 all'11 giugno, alla Fondazione Mazzini di Cinisello (Milano).

E dopo aver ben mangiato, l’idea giusta è senz’altro ballare, non solo di sera. Si può iniziare a farlo anche di pomeriggio, magari al Papete Beach di Milano Marittima, che quest’anno compie 26 anni di divertimento ad alto tasso di stile, guarda caso anche questa volta in Romagna. La ricetta è semplice: divertimento per tutti, ad alto tasso di stile e musica che mette insieme un po' di tutto. E dal 30 maggio riparte Villapapeete.

Circus beatclub, a Brescia, a maggio 2026 di anni, invece, ne compie 27. Come è possibile durare tanto a lungo, in provincia? Il merito è dello staff guidato da Antonio Gregori e dal suo team che gestisce anche River, a Soncino, Cremona. E poi, con musica sempre più internazionale (soprattutto il giovedì hip hop con Rehab ed il sabato house con Panorama). E infine, con tanta attenzione al divertimento che cambia. Ogni anno il locale viene rinnovato, dal punto di vista della tecnologia e/o dello stile architettonico. Ecco perché continua a piacere… Quest’estate lo staff come sempre prende possesso anche del MOLO, grande disco estiva ad alto tasso di tecnologia… e top DJ.

Grandi novità anche per il brand Costez, da sempre attivo soprattutto in Franciacorta e dallo scorso inverno anche in Montagna, a Ponte di Legno (Brescia), con 75 Costez, ristorante e meeting point deluxe. Ci sono diverse novità in ponte e la prima a aprire, a giugno 2026, è La Caleta, un summer club che replica l'atmosfera scatenata di Hotel Costez, disco 'easy' dal successo decennale. Paolo e Francesco Battaglia sanno sempre come viziare i loro ospiti.

Chiudiamo con un po' di musica elettronica, Made in Italy come quella di Anyma. È quella di Devianza Records, etichetta underground gestita da Gianluca Motta, Alex Satry e Nunzio Santagata. Il messaggio è semplice: niente mainstream, niente pop, niente regole, niente “hype”. Solo suoni potenti... che in certe situazioni fanno ballare fino al mattino ed oltre. Quali situazioni? È ovvio, quelle in cui ci si diverte.

