Sinner, le parole pesantissime di Fils: "Perché lui è diverso"

Jannik Sinner non si ferma più. Sulla terra rossa della Caja Magica, il numero uno del mondo impiega meno di un'ora e mezza per mandare al tappeto (e senza concedere palle break) per 6-2 6-4 Arthur Fils, 21esima testa di serie, e staccare così il biglietto per la finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro.

Un successo - il 27esimo consecutivo in un 1000 - che proietta Sinner sempre di più fra i più grandi: a 24 anni è il più giovane di sempre a qualificarsi ad almeno una finale di tutti i tornei Masters 1000. Come lui ci sono riusciti - anche se in età più avanzata - solo Novak Djokovic (25 anni), Rafael Nadal (27) e Roger Federer (30). "Sono felice di potermi giocare un'altra finale, qui non ci ero mai arrivato - il commento a fine match di Sinner - Nel primo set mi sono sentito veramente a mio agio in risposta. Nel secondo le cose si sono fatte più difficili perché lui ha servito meglio. Sono contento della partita perché lui sta giocando come uno dei migliori, mi fa piacere averlo sfidato. Verso la fine del torneo cerco sempre di alzare il livello, e stavolta le condizioni erano un po' diverse rispetto ai quarti di finale, ma mi sono adattato molto bene".

Nel post-match, allarga idealmente le braccia il suo rivale. "Il mio servizio, i numeri sono stati piuttosto pessimi. Ma a parte gli scherzi, lui è un grande campione. Voglio dire, non perde una partita da Indian Wells, forse. Sta giocando alla grande, con tanta fiducia, colpisce la palla in modo pulito da entrambi i lati e serve molto bene", le parole di Fils in conferenza stampa.

"Il primo set è stato ovviamente molto buono per lui, un po’ difficile per me. Ho dovuto abituarmi alla velocità della sua palla. È diverso: puoi affrontare ottimi avversari, e io ne ho affrontati, ma con lui è diverso. Quando entro in campo contro di lui, sento di giocare un buon tennis… ma non è sufficiente". E chissà che queste parole non riescano a convincere della forza dell'altoatesino anche i suoi hater di professione.