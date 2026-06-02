Meloni, occhio al dettaglio indossato: "Qualcuno storce il naso? Non mi importa"

Tantissime le persone che hanno accolto Giorgia Meloni alla cerimonia all'Altare della Patria. Il presidente del Consiglio ha percorso a piedi il tragitto sui Fori imperiali. Proprio per questo, stando al racconto di Giorgio Mulè, la leader di Fratelli d'Italia avrebbe optato per una scarpa comoda. Il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, ai microfoni di Un Giorno da Pecora, ha spiegato: "Con la presidente Meloni abbiamo interloquito sulle scarpe, lei indossava delle sneakers, per carità, eleganti e molto comode, ma delle sneakers. E quando glielo ho fatto notare lei mi ha risposto: 'devo fare la scala dell'Altare della Patria, devo avere una scarpa comoda. E anche se qualcuno storce il naso a me non importa".

Il premier ha partecipato alla cerimonia di deposizione di una corona d'alloro sulla Tomba del Milite ignoto da parte del Capo dello Stato, all'Altare della Patria alle 9.15. Alle 10 ha invece assistito alla rivista militare ai Fori Imperiali. In serata, alle 21, sarà invece in piazza del Quirinale per partecipare all'evento i 'Volti della Repubblica'.

Il 2 giugno è "una festa di riconoscenza e di responsabilità: una festa di riconoscenza perché, quello che noi abbiamo oggi, dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi con grandi storie, con piccoli gesti quotidiani e con piccole scelte di ciascuno; una festa di responsabilità perché dopo tant'anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani. Credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere se vogliamo più ambiziosa. Credo che, nonostante le difficoltà, stia dando grande prova di sé e mi piacerebbe che fosse anche una festa dell'orgoglio", sono state le sue parole.