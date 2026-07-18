Meloni, la legge elettorale e lo "schema La Russa": la mossa che spiazza tutti

Sono ore di riflessioni profonde a Palazzo Chigi. Come riporta il Corriere della Sera, Giorgia Meloni starebbe valutando se ripresentare, o meno, al Senato l'emendamento che è stato bocciato alla Camera a causa del voto contrario di alcuni membri della maggioranza, i cosiddetti franchi tiratori. All'intero di Fratelli d'Italia i pareri sono contrastanti: i dubbi non mancano, ma al momento, si legge sul quotidiano milanese, è "più sì che no".

Il primo a spingere per riproporre l'emendamento a Palazzo Madama è Ignazio La Russa. L'idea del presidente del Senato è quella di andare incontro alle "franche tiratrici" per evitare una nuova, clamorosa, bocciatura. Insomma, tutto ruota sulla riformulazione delle norme sull'alternanza di genere con un equilibrio tra i due sessi per i posti bloccati da capolista. Oppure sulla possibilità di introdurre l'alternanza di genere subito dopo il capolista e non dal terzo posto in poi, come era previsto nel testo bocciato alla Camera.