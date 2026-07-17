Jannik Sinner, "nemmeno tra i primi 15 di sempre": sfregio clamoroso

Jannik Sinner non si ferma. Il numero uno al mondo ha conquistato per la seconda volta consecutiva il torneo di Wimbledon. Complice anche il forfait di Carlos Alcaraz, il suo rivale di sempre. Ma anche dopo il trionfo di Londra c'è ancora qualcuno pronto a screditare l'altoatesino. Chi? Brad Gilbert, che ha lanciato una pesante stoccata all'azzurro e allo spagnolo.

"Per il momento, nessuno dei due rientra nella top15 all-time - ha spiegato a Tennis Channel -. Il numero 1 è ovviamente Novak Djokovic, poi ci sono Rafael Nadal e Roger Federer a completare il podio. Al quarto posto metto Pete Sampras, Bjorn Borg è quinto e Rod Laver sesto. Dalla settima alla decima posizione il discorso diventa più complesso. Colloco Andre Agassi al numero 7, John McEnroe è il numero 8, Jimmy Connors è nono e Ivan Lendl è decimo. Dall’undicesima alla quindicesima posizione troviamo Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Ken Rosewall e John Newcombe".