Lele Adani, "è un distubatore, non un telecronista": chi lo azzera

"Adani è un disturbatore, non un telecronista". Carlo Nesti non usa mezzi termini nel giudicare lo stile con cui l'ex difensore racconta le partite della Nazionale argentina. Dopo le polemiche seguite alla telecronaca di Inghilterra-Argentina, lo storico giornalista sportivo interviene con una critica durissima, pur riconoscendo le qualità dell'attuale seconda voce Rai. Per Nesti il problema non è la competenza di Adani, ma il ruolo che ricopre: "Come opinionista è bravissimo, preparato e capace di spiegare il calcio. Il problema è che viene utilizzato fuori ruolo". Un paragone rende bene l'idea: "È come avere un grandissimo centravanti e schierarlo difensore centrale: inevitabilmente finisce in difficoltà e fa una brutta figura".

Secondo Nesti, il racconto della semifinale mondiale ha confermato un'inversione di ruoli ormai evidente: "Una volta ci si ricordava della voce del telecronista, mentre il commentatore restava sullo sfondo. Oggi succede il contrario, è il commentatore a dominare la telecronaca". E il riferimento alla coppia formata con Alberto Rimedio è diretto: "Rimedio fa quasi da spalla, mentre Adani diventa debordante e prende completamente il sopravvento".