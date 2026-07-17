Legge elettorale, l'emendamento che fa godere Renzi: chi resta fuori dal Parlamento

C’è un vincitore, nel centrosinistra, dopo il primo passaggio della legge elettorale alla Camera: Matteo Renzi. L’emendamento anti-cespugli, presentato da Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, e approvato in Aula, ha infatti risolto la battaglia che si stava consumando tra i cespugli del centrosinistra, tra Italia Viva-Casa Riformista e il progetto perseguito da Alessandro Onorato per sostituire Renzi.

Con questa piccola, ma decisiva modifica, infatti, non concorrono nella cifra nazionale per stabilire chi ottiene il premio di maggioranza le liste collegate che, però, non solo non raggiungono il 3%, ma arrivano seconde tra quelle sotto il 3. Ovvero: i secondi perdenti. Questione che può sembrare fumosa, ma che ha un effetto dirompente soprattutto a sinistra. È qui, infatti, che si stavano delineando due liste: una di Italia Viva-Casa Riformista, una di Progetto Civico, creata dall’assessore capitolino Alessandro Onorato, che puntava a formare la quarta gamba centrista con +Europa e Nuovo Psi.

Approvata questa modifica, l’esistenza di due liste diventa improbabile. Perché solo una potrebbe essere utile alla coalizione. Solo il miglior perdente potrebbe eleggere qualcuno in Parlamento e concorrere a far raggiungere alla coalizione la soglia per il premio. Si aggiunge un dettaglio: solo Renzi, tra i cespugli del centrosinistra, è esonerato dalla raccolta delle firme per le candidature, avendo due gruppi parlamentari. Dunque, ieri, lo scenario è apparso chiaro a tutti: o Onorato, Magi e Maraio chiedono di entrare nella lista di Casa Riformista oppure resteranno fuori (a meno che il Pd non dia loro ospitalità). Solo che il destino di Onorato non riguarda solo l’assessore. Su di lui avevano puntato quanti, a cominciare da Giuseppe Conte, speravano di far fuori Renzi, sostituendolo con una lista di centro, ma depurata dall’ingombrante presenza dell’ex premier (il quale ha promesso i voti a Schlein alle primarie). Progetto fallito.

E ora Renzi si trova, di fatto, a essere l’unico a poter mettere in campo una lista di centro nel campo largo. Una posizione di forza che gli permetterà, d’ora in poi, di dare le carte. E ha già cominciato: «Rispettiamo la volontà di protagonismo che alcuni amici stanno esprimendo in queste ore. Non saremo noi a impedire che chi dice di avere un grande consenso tra la gente possa misurarsi sulla scheda elettorale». Cosa farà Ruffini? In difficoltà è anche +Europa, che aveva puntato su Onorato, tanto che Riccardo Magi ha chiesto a «tutta la coalizione» di «farsi carico di questo passaggio» in Senato. Nessuno per ora gli ha risposto.