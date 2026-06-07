Antonio Maria Rinaldi lascia la Lega. Clamoroso: dove approda

Roberto Vannacci ha annunciato da Viareggio l’ingresso di cinque nuovi membri in Futuro Nazionale, il suo movimento di estrema destra, definendolo con retorica militare «il nostro sbarco in Normandia». L’operazione porta a otto il numero di deputati del gruppo, che raddoppia così la propria rappresentanza parlamentare, e segna un significativo prelievo di parlamentari dalla maggioranza di governo.Dalla Lega arrivano il calabrese Domenico Furgiuele e il veneto Gianangelo Bof. Da Forza Italia passano Attilio Pierro e Davide Bergamini.

A questi si aggiunge come militante l’economista Antonio Maria Rinaldi, ex eurodeputato leghista e storica voce dell’euroscetticismo italiano.Vannacci ha sottolineato la crescita del tesseramento: da 90.000 a 94.000 iscritti in sole 24 ore. I nuovi arrivati motivano la scelta con la coerenza ideologica. Rinaldi ha lamentato un progressivo abbandono, da parte della Lega, dei temi della sovranità monetaria e confinaria su cui aveva costruito il proprio consenso. Pierro ha parlato di "coerenza" con i propri ideali di destra, ritenendo Futuro Nazionale l’espressione più autentica di quel mondo oggi. L'impressione però è quella di tanti cercatori di poltrone per avere assicurata una candidatura al prossimo giro di valzer. Ideali in gioco sì, ma non solo quelli...