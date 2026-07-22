Delmastro, Appendino insulta Meloni e La Russa: "La mafia fa schifo, ma pure voi"

"Il fatto che la destra abbia votato per non far accedere la Procura alle conversazioni tra Delmastro e Carroccia, considerate essenziali per indagare sul clan camorristico dei Senese, è una vergogna assoluta. È l'ennesimo regalo della destra alle mafie": Chiara Appendino del M5s, ex sindaca di Torino, ha commentato così, in un video sui social, la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere di negare ai magistrati della Procura di Roma l'acquisizione delle chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia.

Il centrodestra, in particolare, ha votato a favore della proposta del relatore del testo, l'azzurro Pietro Pittalis, negando l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza. Il centrosinistra ha votato contro. "La relazione ha messo in luce le criticità della richiesta della procura di Roma relative alla genericità dell'oggetto, all'assenza di delimitazione temporale e alla mancata dimostrazione dell'impraticabilità di mezzi meno invasivi", ha detto Pittalis.