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Pd, "chi vogliono mettere a Palazzo Chigi": sprofondo rosso

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sabato 13 giugno 2026
Pd, "chi vogliono mettere a Palazzo Chigi": sprofondo rosso

1' di lettura

In attesa di numeri migliori nei sondaggi, il Pd sta già pensando al proprio futuro. E naturalmente si vede già a Palazzo Chigi, a piazzare i propri uomini nelle poltrone più importanti del Paese. Stando a quanto riferisce il Fatto Quotidiano, la segretaria dem Elly Schlein starebbe pensando a Marta Bonafoni, che sarebbe pronta a occupare il posto di Alfonso Mantovano, come sottosegretaria a Palazzo Chigi. Il motivo? La coordinatrice della segreteria politica Pd avrebbe a cuore le tematiche Lgbt. Vi ricordate di quando ballava insieme a Marco Furfaro - che è papabile per il Welfare - sulle note di "Occhi di gatto"? Ecco spiegata la scelta. Del resto, il gioco preferito del Pd resta il toto-ministri. Ancor prima di vincere le elezioni. "Le elezioni le perde Meloni grazie a Vannacci, noi non dobbiamo fare niente", dicono dal nazareno. 

Ma non finisce qui. Francesco Boccia è dato come sostituto di Ignazio La Russa come seconda carica dello Stato. Marco Sarracino al Sud, Michela Di Biase sottosegretaria alla Giustizia (delega alle carceri, si scende nel dettaglio), Chiara Braga ai Rapporti con il Parlamento. E Peppe Provenzano? Lui preferisce gli Esteri, ma non è detto che verrebbe accontentato. Per il Viminale non ci sono dubbi: c'è l'ex prefetto Franco Gabrielli. Di sicuro non ci sarebbero i vari capicorrente o ex ministri - come Andrea Orlando e Dario Franceschini -, giudicati troppo abituati alle manovre di palazzo. E naturalmente a Palazzo Chigi Elly Schlein. Sempre che vinca le elezioni.

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