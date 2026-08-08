Genova, aggressione-choc tra ultrà: botte, bastonate e sprangate

È stata una spedizione punitiva, organizzata da un nutrito gruppo di ultras genoani nei confronti di un gruppo tifosi del Deportivo la Coruna quanto accaduto stanotte nel centro storico della Genova amministrata da Silvia Salis. Secondo quanto emerso dalle indagini della Digos, che ha incrociato testimonianze e telecamere di sorveglianza, i tifosi spagnoli, che si trovavano in piazza delle Erbe in vista del match di questa sera a Marassi, avrebbero esposto simboli della loro squadra in un 'territorio' considerato dalla tifoseria locale come proprio. La spedizione sarebbe stata organizzata nella zona di piazza San Giorgio dove una trentina di ultrà, alcuni già sottoposti a Daspo, si è travisata e armata di spranghe.

Lungo il percorso petardi e fumogeni che hanno provocato un fuggi fuggi generale nei vicoli della movida e la chiusura anticipata dei locali. Al momento, nonostante i video mostrino alcune bastonate, non risultano feriti che abbiamo fatto ricorso alle cure degli ospedali, né danni ai locali. Della vicenda è stata informata la Procura di Genova, tramite il procuratore aggiunto Federico Manotti. Di tutti i fatti verrà informato anche l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento di pubblica sicurezza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.