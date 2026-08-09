"Dove va in vacanza Meloni". E una data da segnare: il 4 settembre

Giorgia Meloni si concede qualche giorno di pausa tra Sardegna, Grecia e Puglia, alternando momenti di relax alla figlia Ginevra agli impegni istituzionali. Dopo la prima visita alla Maddalena, dove la premier è stata vista tra passeggiate, bagni e incontri con residenti e turisti, il programma estivo prevede un periodo più lungo in Puglia, nella Valle d’Itria.

La destinazione potrebbe essere ancora una volta la Masseria Beneficio, a Ceglie Messapica, uno dei luoghi scelti dalla presidente del Consiglio per le sue vacanze. Il soggiorno dovrebbe mantenere un profilo riservato, forse in compagnia della sorella Arianna. Ma la pausa estiva sarà interrotta dagli impegni istituzionali. Il 21 agosto Meloni sarà a Taranto insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo.

L’appuntamento centrale dell’estate politica della premier è però fissato per il 4 settembre a Bari. In quella data Meloni celebrerà un traguardo particolarmente significativo: il suo governo raggiungerà infatti il primato di esecutivo più longevo della storia della Repubblica. Intanto, il Ferragosto si preannuncia politicamente complicato. La crisi migratoria nel Mediterraneo e soprattutto il confronto con la Spagna sulla questione di Ceuta potrebbero continuare a impegnare la premier anche durante le vacanze. Il timore è che la situazione internazionale possa aggravarsi