Avs, sul sito vietato dire "nucleare"? Come aggirano il problema gli elettori: smacco a Bonelli & Co.

Dire tutto tranne "nucleare". Sulla piattaforma lanciata da Alleanza Verdi e Sinistra italiana gli elettori non possono scrivere la parola in questione. A maggio Avs ha lanciato "Decidiamo", una piattaforma che permette ai sostenitori del partito di esprimere idee, opinioni e proposte in vista delle elezioni. L'accesso però già presenta alcuni paletti. Come spiegato da Pagella Politica, per partecipare bisogna accettare una carta dei principi, in cui l’utente dichiara di "riconoscersi" in alcuni valori e di "impegnarsi a rispettarli in ogni interazione".

Tra questi ci sono per esempio la pace, l’antifascismo, la democrazia... e una transizione fondata sul "100 per cento di energie rinnovabili". E proprio qui casca l'asino! Considerato che di nucleare non si può parlare, c'è chi si è ingegnato. Tra questi c'è l'autore della proposta dal titolo "Apertura all’energia nucl34r3". L'uomo, che si firma con nome e cognome, sostiene che la piattaforma rimuoverebbe automaticamente le proposte con la parola "nucleare" e chiede di includere questa fonte nel mix energetico, accanto a eolico e solare, con una gestione nazionalizzata.