Strage di Ustica, il governo si opporrà all'archiviazione: la decisione

Il Governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Allo stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. La strage di Ustica risale a 46 anni fa: la sera del 27 giugno 1980 il volo Itavia 870, decollato dall'aeroporto Marconi di Bologna e diretto a Palermo, non arrivò mai a destinazione. Il velivolo precipitò nelle acque al largo dell'isola siciliana. E le 81 persone a bordo, tra cui 13 bambini, persero la vita.
Nei giorni scorsi anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, si era espresso dicendo basta agli ostacoli alla ricerca della verità: "Sono passati 46 anni da quella tragica sera in cui furono per sempre interrotte le vite di 81 persone innocenti, in viaggio da Bologna a Palermo, tra le quali 13 bambini. In occasione di questo anniversario, ci stringiamo ancora una volta al dolore dei loro familiari e ci uniamo nella loro determinazione per la ricerca di verità e giustizia”.
Strage di Bologna, Da Ustica alla P2: quando è la sinistra a criticare le sentenzeCaro direttore, certamente in Italia le sentenze passate in giudicato (cioè quelle che dal primo grado di giudizi...
De Pascale, poi, aveva richiamato l'appello della presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della Strage di Ustica, Daria Bonfietti: “Di recente ha scritto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per chiedere l'impegno dell'Avvocatura dello Stato davanti al gip, al fine di respingere la richiesta di archiviazione e di proseguire le indagini. È doveroso arrivare finalmente ad accertare gli autori materiali dell'abbattimento del DC9 Itavia”.