Strage di Ustica, il governo si opporrà all'archiviazione: la decisione

Il Governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Allo stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. La strage di Ustica risale a 46 anni fa: la sera del 27 giugno 1980 il volo Itavia 870, decollato dall'aeroporto Marconi di Bologna e diretto a Palermo, non arrivò mai a destinazione. Il velivolo precipitò nelle acque al largo dell'isola siciliana. E le 81 persone a bordo, tra cui 13 bambini, persero la vita.

Nei giorni scorsi anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, si era espresso dicendo basta agli ostacoli alla ricerca della verità: "Sono passati 46 anni da quella tragica sera in cui furono per sempre interrotte le vite di 81 persone innocenti, in viaggio da Bologna a Palermo, tra le quali 13 bambini. In occasione di questo anniversario, ci stringiamo ancora una volta al dolore dei loro familiari e ci uniamo nella loro determinazione per la ricerca di verità e giustizia”.