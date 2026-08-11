Europei Atletica, oro per Battocletti nei 5000 metri: bronzo Majori

Doppia medaglia per l'Italia nei 5000 metri agli Europei di atletica in svolgimento a Birmingham. Nadia Battocletti ha trionfato, confermando il titolo di due anni fa a Roma, con il crono di 15'37"84, piazzando l'allungo decisivo negli ultimi 300 metri. Festeggia anche Micol Majori, bronzo in rimonta in 15'40"65. La medaglia d'argento è andata alla spagnola Marta Garcia (15'39"98).

"Sono davvero molto felice di questo risultato. A Roma (al Golden Gala, ndr) avevo pensato a un altro epilogo, quando sono arrivata al traguardo senza aver dato tutto quello che mi aspettavo ero parecchio delusa. E la tristezza ha lasciato spazio alle lacrime. Anche ora mi sto trattenendo, mi commuovo anche per le vittorie, ormai ho finito le lacrime...". Così Nadia Battocletti ai microfoni Rai Sport dopo l'oro a Birmingham.

L'azzurra si è presentata alle interviste con una corona in testa. "Me l'ha messa mia mamma, è andata a comprarla - ha raccontato - Non nascondo che l'arrivo qui a Birmingham è stato un po' travagliato e in salita, devo ringraziare tantissimo la mia famiglia e il mio superstaff". Battocletti sarà impegnata anche nei 10000 metri. "La mia trasferta non è finita, lavoro passettino per passettino, adesso penso un attimo a stare con la mia famiglia, a festeggiare insieme a Micol (Majori, ndr) il grande traguardo, dopo i festeggiamenti inizierò con il recupero".