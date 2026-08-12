Lautaro al Barcellona, il ds Deco dall'agente del giocatore: cosa sta succedendo

Il Barcellona torna a guardare con interesse a Lautaro Martinez per rinforzare l’attacco, dopo lo stallo nella trattativa per Julian Alvarez. L’argentino dell’Atletico Madrid, infatti, è considerato incedibile dal club spagnolo, che sarebbe inoltre irritato dal comportamento del Barcellona, accusato di aver contattato e corteggiato il giocatore senza prima informare la società.

Di fronte alle difficoltà per Alvarez, il club blaugrana sta quindi valutando alternative per garantire a Hansi Flick un attaccante di primo livello. Il reparto offensivo è infatti destinato a cambiare profondamente: Robert Lewandowski ha lasciato il Barcellona per trasferirsi in MLS, mentre Ferran Torres sarebbe vicino al passaggio al PSG.

In questo scenario è tornato d’attualità il nome di Lautaro Martinez, già seguito e apprezzato in passato dalla dirigenza catalana. Secondo quanto riferito dal giornalista spagnolo Gerard Romero, il Barcellona avrebbe compiuto un primo passo concreto per capire la fattibilità dell’operazione.

Il direttore sportivo Deco, come riporta anche il Corriere dello sport, avrebbe infatti incontrato la scorsa settimana Alejandro Camano, agente del capitano dell’Inter. Il colloquio, sottolinea il testo, non rappresenta ancora l’avvio di una vera trattativa tra Barcellona e Inter, né significa che sia stata presentata un’offerta per l’attaccante argentino.

L’incontro rappresenta però un segnale dell’interesse blaugrana e indica che il nome di Lautaro sta tornando a circolare con insistenza nei piani del club. Per il momento, dunque, non c’è una trattativa ufficiale, ma il Barcellona sembra aver iniziato a sondare concretamente il terreno per capire se esistano margini per portare il capitano nerazzurro in Catalogna.