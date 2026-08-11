Lautaro nel mirino del Barcellona? Cosa sta succedendo

Il Barcellona torna a guardare in casa Inter. Secondo i media spagnoli, con Julian Alvarez ancora bloccato dall'Atletico Madrid, il club blaugrana sta valutando Lautaro Martinez come alternativa per completare l'attacco. Una pista complicata, ma che nelle ultime ore ha guadagnato spazio nei media spagnoli. La priorità resta comunque Alvarez, nel frattempo l’argentino è rientrato a Madrid dopo le vacanze successive al Mondiale e, dopo aver completato le visite mediche, attende il ritorno di Diego Simeone per affrontare con il tecnico il tema del futuro. La sua volontà sarebbe chiara: trasferirsi al Barcellona. Il problema è la posizione dell'Atletico, che considera il centravanti incedibile e può contare su un contratto valido fino al 2030.

Il Barça, però, non vuole rischiare di rimanere senza una punta. Robert Lewandowski ha lasciato la Catalogna per trasferirsi ai Chicago Fire, mentre Ferran Torres è vicino al Paris Saint-Germain per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Hansi Flick ha quindi bisogno di un attaccante centrale e, nel caso in cui la trattativa per Alvarez dovesse definitivamente saltare, Lautaro rappresenterebbe una soluzione di altissimo livello. Il capitano dell'Inter piace anche allo stesso Flick, ma la strada appare tutt'altro che semplice. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsi del suo leader, mentre Lautaro non ha mai manifestato la volontà di cambiare squadra. Anzi, l'argentino ha più volte ribadito il proprio legame con Milano e l'intenzione di proseguire la carriera in nerazzurro.

A rendere ancora più complicato l'affare c'è poi la valutazione del giocatore. A 28 anni e con ancora tre anni di contratto, Lautaro viene considerato dall'Inter un patrimonio dal valore superiore ai 100 milioni di euro. Per ora, dunque, il Barcellona continua a puntare soprattutto su Alvarez. Il colloquio tra l'argentino e Simeone sarà decisivo per capire se esiste uno spiraglio. Se il muro dell'Atletico resterà intatto, però, il nome di Lautaro potrebbe diventare molto più di una semplice alternativa.