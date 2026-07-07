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4 di sera, Tovaglieri zittisce Angelo Bonelli: "Ecco perché Trump attacca Meloni"

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martedì 7 luglio 2026
4 di sera, Tovaglieri zittisce Angelo Bonelli: "Ecco perché Trump attacca Meloni"

2' di lettura

Donald Trump sembra averci preso gusto. Il presidente americano, dopo gli attacchi dei mesi scorsi, è tornato alla carica contro Giorgia Meloni. Il tycoon ha pubblicato un meme sui social che lo ritrae insieme alla leader di Fratelli d'Italia, con una scritta che non ha bisogno di interpretazioni: "Serve un ordine restrittivo". Dal canto suo, la premier ha preferito astenersi da qualsiasi commento. Anche perché tra poco dovrà presenziare a un importantissimo vertice Nato in Turchia.

Il tema Stati Uniti-Italia è stato oggetto di dibattito a 4 di sera. Ospite della trasmissione, Isabella Tovaglieri ha smentito la solita retorica di Angelo Bonelli e ha spiegato il motivo che ha spinto Donald Trump ad attaccare ancora una volta il nostro governo. "Dico che assolutamente è una dichiarazione che non approvo e che condanno fermamente, quindi penso che siano molto più problemi di esigenza di consenso interno - le sue parole -. E perché ha attaccato Meloni? Perché oggi comunque sia il governo di centrodestra a Traino Meloni, a Guida Meloni, è l'unico governo autorevole che è rimasto in Europa, perché contro chi dovrebbe sparare oggi Trump se volesse in qualche modo colpire solo ed esclusivamente da un punto di vista comunicativo l'Europa? Merz, l'idolo di Bonelli e dei Verdi Sanchez che oggi ha dei problemi enormi in casa sua di scandali e di retroscena interni molto poco trasparenti. Macron che è in scadenza, Starmer che ormai si è fatto fuori da solo".

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E ancora: "Credo che sia solo un'esigenza elettorale di dover mostrare i muscoli rispetto alle elezioni di midterm. Ha scelto una strategia che ovviamente non condivido, che disapprovo, ma io non credo assolutamente che voglia mettere in discussione l'Alleanza transatlantica né noi potremmo mai farlo perché l'Alleanza con gli Stati Uniti è un'alleanza troppo importante di rinunciabile".


 

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