Trump, Luca Zaia: "Presidente Meloni, guarda e passa. L'America è un'altra cosa"

Luca Zaia cita Dante. In risposta all'ennesimo attacco di Donald Trump al premier italiano, l'ex governatore del Veneto si rivolge direttamente alla leader di FdI: "Presidente Meloni, guarda e passa. Non ti curare. L'America è un'altra cosa". Esprimendo piena solidarietà, il leghista ricorda che "la nostra premier, Giorgia Meloni ha impostato una politica estera di livello. Qualcuno spieghi a Trump che in Italia, e nel nostro Veneto in particolare, il legame con gli Stati Uniti e con la comunità americana è tutt'altra cosa: è fatto da decenni di amicizia, collaborazione, scambi economici, relazioni culturali e storie familiari".
Insomma, "l'Italia sono anche gli Stati Uniti e, lo si ricordi a Trump, gli Stati Uniti sono anche l'Italia, perché milioni di italiani hanno contribuito a costruire una parte importante della storia americana. Proprio per questo, un episodio simile non può essere derubricato a semplice provocazione social. È un gesto gratuito, che non colpisce solo Giorgia Meloni, ma la dignità istituzionale di un Paese alleato. Donald Trump farebbe bene a ricordare che il rispetto tra nazioni amiche non è un dettaglio: saranno probabilmente gli stessi cittadini italo americani a ricordarglielo".
Trump insulta Meloni, passato ogni limite: "serve un ordine restrittivo"Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco contro Giorgia Meloni. Il presidente statunitense ha pubblicato su Truth Socia...
Alla vigilia del vertice Nato che inizierà domani ad Ankara - in un post sul suo social Truth - il presidente Usa ha pubblicato una foto della premier che guarda il Presidente americano, post accompagnato da una didascalia in evidenza dove si legge 'Restraining order needed' ovvero 'è necessario un ordine restrittivo'. Attacco che arriva a poche settimane dal colloquio telefonico con un giornalista di La7 in cui Trump diceva: "Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena".