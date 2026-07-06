Trump, Luca Zaia: "Presidente Meloni, guarda e passa. L'America è un'altra cosa"

Luca Zaia cita Dante. In risposta all'ennesimo attacco di Donald Trump al premier italiano, l'ex governatore del Veneto si rivolge direttamente alla leader di FdI: "Presidente Meloni, guarda e passa. Non ti curare. L'America è un'altra cosa". Esprimendo piena solidarietà, il leghista ricorda che "la nostra premier, Giorgia Meloni ha impostato una politica estera di livello. Qualcuno spieghi a Trump che in Italia, e nel nostro Veneto in particolare, il legame con gli Stati Uniti e con la comunità americana è tutt'altra cosa: è fatto da decenni di amicizia, collaborazione, scambi economici, relazioni culturali e storie familiari".

Insomma, "l'Italia sono anche gli Stati Uniti e, lo si ricordi a Trump, gli Stati Uniti sono anche l'Italia, perché milioni di italiani hanno contribuito a costruire una parte importante della storia americana. Proprio per questo, un episodio simile non può essere derubricato a semplice provocazione social. È un gesto gratuito, che non colpisce solo Giorgia Meloni, ma la dignità istituzionale di un Paese alleato. Donald Trump farebbe bene a ricordare che il rispetto tra nazioni amiche non è un dettaglio: saranno probabilmente gli stessi cittadini italo americani a ricordarglielo".