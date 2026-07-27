No Tav, l'affondo di Meloni: "Non è dissenso, questa è violenza organizzata"

“120 operatori delle forze dell’ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l’infrastruttura dell’alta velocità Torino-Lione. Uno scenario che si vede molto bene qui dietro: non è la scena di una guerra, è la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata”: la premier Giorgia Meloni lo ha detto in un video pubblicato sui social a proposito dell'attacco al cantiere Tav di Chiomonte in Val di Susa, preso d'assalto dagli antagonisti sabato scorso. Dopo quanto accaduto, la presidente del Consiglio è andata sul posto, insieme al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, per incontrare il personale delle forze dell’ordine impegnato nelle attività di vigilanza e sicurezza del cantiere della linea ferroviaria ad alta velocità.

"Faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere”, ha aggiunto poi Meloni riferendosi agli antagonisti. E ancora: "120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni. Questa è la ragione per la quale questa mattina siamo qui col ministro dell'Interno Piantedosi, a dire che lo Stato c'è e che non intende indietreggiare". E infine: "Faremo tutto quello che possiamo per assicurare i responsabili di questo schifo alla giustizia, insieme a tutte le istituzioni che sono preposte per questo compito”.