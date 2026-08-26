Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Rai Scuola cambia e la sinistra fa le barricate

mercoledì 26 agosto 2026
Rai Scuola cambia e la sinistra fa le barricate

2' di lettura

L’opposizione ha trovato una nuova passione: le barricate in piazza per salvare Rai Scuola. Il canale, che trovate fino al 1° ottobre sul 57, è in procinto di cambiare intestazione. A breve diventerà Rai Italiana e il campo largo sentendo parlare di identità ha storto il naso.

«Il Governo continua lo smantellamento sistematico del servizio pubblico televisivo, sacrificando la divulgazione scientifica, la cultura, la scuola e la formazione, depennando un canale che ha rappresentato per anni un presidio editoriale fondamentale, un punto di riferimento libero e qualificato per docenti, studenti, ricercatori e appassionati di scienza e ambiente», dice la senatrice del M5s Vincenza Aloisio. «Chiediamo al governo di intervenire con urgenza per scongiurare la chiusura di Rai Scuola e garantire la continuità del canale 57 del digitale terrestre.

Sopprimere un presidio che da oltre vent’anni svolge una funzione fondamentale nell’informazione, nella divulgazione scientifica e culturale e nel sostegno alla didattica sarebbe una scelta grave e incomprensibile», ha aggiunto Stefano Graziano, deputato del Partito democratico, già capogruppo Pd in Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

A questo punto sono intervenuti i componenti della Commissione Vigilanza Rai di Fratelli d’Italia: «Assistiamo oggi all’ennesima figuraccia di una sinistra ormai totalmente scollegata dalla realtà e capace soltanto di alimentare polemiche sterili, finendo regolarmente per sbattere contro la verità dei fatti. L’allarme lanciato dall’opposizione sulla presunta chiusura di Rai Scuola è una gigantesca fake news. La verità è che il canale non chiude, ma evolve: i contenuti verranno trasferiti e potenziati sulla piattaforma RaiPlay. Si tratta di una scelta di buon senso per avvicinare l’offerta formativa a studenti e famiglie, rendendola fruibile on-demand e su tutti i dispositivi, esattamente quando ne hanno bisogno. È incredibile, oltre che ipocrita, che a contestare una decisione di modernizzazione aziendale sia tanto la sinistra quanto l’ex presidente della Commissione Vigilanza».

tag
rai scuola
rai italiana
stefano graziano pd
vincenza aloisio m5s

ti potrebbero interessare

Vincenzo De Luca, inchiesta e blocco dei pagamenti al manager voluto dall'ex governatore

Vincenzo De Luca, inchiesta e blocco dei pagamenti al manager voluto dall'ex governatore

Simone Di Meo
Pd, "una gara a logorare Elly Schlein": il nome dietro alla trappola

Pd, "una gara a logorare Elly Schlein": il nome dietro alla trappola

Schlein e Conte demoliti da Tabacci: "Vicenda ridicola, ma scherziamo?"

Schlein e Conte demoliti da Tabacci: "Vicenda ridicola, ma scherziamo?"

Cdm, via libera al dl Carburanti: taglio delle accise fino al 5 settembre

Cdm, via libera al dl Carburanti: taglio delle accise fino al 5 settembre