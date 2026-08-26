Rai Scuola cambia e la sinistra fa le barricate

L’opposizione ha trovato una nuova passione: le barricate in piazza per salvare Rai Scuola. Il canale, che trovate fino al 1° ottobre sul 57, è in procinto di cambiare intestazione. A breve diventerà Rai Italiana e il campo largo sentendo parlare di identità ha storto il naso.

«Il Governo continua lo smantellamento sistematico del servizio pubblico televisivo, sacrificando la divulgazione scientifica, la cultura, la scuola e la formazione, depennando un canale che ha rappresentato per anni un presidio editoriale fondamentale, un punto di riferimento libero e qualificato per docenti, studenti, ricercatori e appassionati di scienza e ambiente», dice la senatrice del M5s Vincenza Aloisio. «Chiediamo al governo di intervenire con urgenza per scongiurare la chiusura di Rai Scuola e garantire la continuità del canale 57 del digitale terrestre.

Sopprimere un presidio che da oltre vent’anni svolge una funzione fondamentale nell’informazione, nella divulgazione scientifica e culturale e nel sostegno alla didattica sarebbe una scelta grave e incomprensibile», ha aggiunto Stefano Graziano, deputato del Partito democratico, già capogruppo Pd in Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.

A questo punto sono intervenuti i componenti della Commissione Vigilanza Rai di Fratelli d’Italia: «Assistiamo oggi all’ennesima figuraccia di una sinistra ormai totalmente scollegata dalla realtà e capace soltanto di alimentare polemiche sterili, finendo regolarmente per sbattere contro la verità dei fatti. L’allarme lanciato dall’opposizione sulla presunta chiusura di Rai Scuola è una gigantesca fake news. La verità è che il canale non chiude, ma evolve: i contenuti verranno trasferiti e potenziati sulla piattaforma RaiPlay. Si tratta di una scelta di buon senso per avvicinare l’offerta formativa a studenti e famiglie, rendendola fruibile on-demand e su tutti i dispositivi, esattamente quando ne hanno bisogno. È incredibile, oltre che ipocrita, che a contestare una decisione di modernizzazione aziendale sia tanto la sinistra quanto l’ex presidente della Commissione Vigilanza».