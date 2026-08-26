Milan, chi è il baby fenomeno Jadid: il 15enne che ha stregato Amorim

Akram Jadid ha 15 anni, gioca nel Milan e segna con una frequenza che ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La Gazzetta dello Sport, a riguardo, racconta che la sorella maggiore Yasmine, da cinque anni, tiene un archivio digitale di ogni sua partita: un file chiamato “Gol Akram” nel quale annota tutte le reti. Il conto è arrivato ormai intorno a quota 700, un numero che inevitabilmente riporta alla mente Francesco Camarda, anche lui esploso giovanissimo con la maglia rossonera.

L’idea di tenere il conto è nata proprio guardando il percorso di Camarda. "Ammetto che abbiamo iniziato la conta proprio per lui — le parole alla Rosea di papà Rachid, nato in Marocco e in Italia dal 1991 —. Era uscita la notizia dei suoi 400 e passa gol, quindi ci siamo detti: perché non tenere il conto anche noi?". I numeri sono impressionanti: 232 gol nella prima stagione monitorata, poi 324 in quella successiva, con anche 12 reti in una ventina di minuti al Memorial Paolo Rossi. Nel 2024-2025, ormai nel calcio agonistico, Jadid ha chiuso con 32 gol in 32 partite, secondo miglior marcatore d’Italia nella sua annata.

Il talento del giovane rossonero si è già tradotto in un titolo: poche settimane fa ha segnato anche nella finale vinta 2-0 contro l’Empoli, consegnando al Milan U15 lo scudetto. Il percorso, però, continua sotto età: dopo aver giocato in U16, ora si divide tra U18 e Primavera, con l’obiettivo di confrontarsi sempre con ragazzi più grandi. Akram è milanista da sempre. Dopo gli anni alla Voluntas Montichiari, dove era stato seguito anche dall’Inter, nel 2018 è arrivata la chiamata del Milan. "Per lui fare gol è tutto — prosegue il papà — Non gli importa se ne segna uno decisivo al 90’ oppure il quinto in una partita già chiusa, l’importante è buttarla dentro".

In campo è un esterno rapido, capace di saltare l’uomo e giocare con entrambi i piedi, ma soprattutto libero di inventare sulla trequarti. Mister Lorenzo Cresta l’ha utilizzato prevalentemente come esterno nel 4-3-3, alto a sinistra, diventando più funzionale al gioco della squadra, soprattutto in fase di non possesso. Il talento arriva anche dalla famiglia: lo zio Abderazzak Jadid ha giocato fino ai professionisti e oggi allena. Ex mediano dal destro educatissimo, uno che ha visto da vicino Roby Baggio e Pep Guardiola, finendo poi per dividere lo spogliatoio, tra gli altri, anche con Seba Giovinco. Akram ha inoltre già esordito con il Marocco Under 16, pur essendo nato in Italia e avendo affrontato avversari e compagni più grandi. Il percorso è ancora lunghissimo, ma i numeri e la crescita raccontano di un ragazzo sul quale il Milan ha già deciso di puntare.