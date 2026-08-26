Romano Floriani Mussolini, compagni indignati per i cori: caccia ai fascisti

Proviamo per un attimo a metterci nei panni di Romano Floriani Mussolini. Un esercizio acrobatico, perché sembrano diventati un bene demaniale: ci si accomodano volentieri giornalisti, moralisti d’ordinanza, filosofi della domenica e quell’incredibile categoria di persone che ha sviluppato il talento di trasformare un’anagrafica in un’emergenza. Il ragazzo ha ventitré anni, fa il calciatore e soffre di due mali incurabili. Uno: è molto forte. Due: è il pronipote di Benito Mussolini. Il primo guaio lo rende impossibile da ignorare. Il secondo fa ripiombare l’Italia, ancora vittima di spasmi woke, nel mezzo di un trauma storiografico a cadenza settimanale. Ai tempi della Juve Stabia esibiva fiero il cognome ingombrante, lo stesso del nonno quartogenito del Duce.

Solo che dopo una rete al Cesena nel dicembre 2024, lo speaker gli riservò la solita liturgia: gridò «Romano» attendendo il boato dello stadio. Che rispose, manco a dirlo, «Mussolini». Peccato che l’urlo collettivo fosse condito da una profusione di braccia tese da far scattare l’allarme rosso in Procura federale. Trasferitosi alla Cremonese, il ragazzo tentò la strada della scarpetta enigmistica: via la dicitura integrale, spazio al cognome paterno Floriani seguito da una timida «M.» puntata. Un cortocircuito delizioso, considerato che i professionisti dell’anti-patriarcato si sono battuti tanto per valorizzare pure il cognome delle madri. Tranne della sua: Alessandra Mussolini. Raggiunto il limite della disperazione, deve aver concluso che l’unica via di fuga fosse farsi chiamare semplicemente «Romano». Nome che oggi svetta sulla maglia della Lazio. Solo che "romano" è pure... il saluto. Insomma, come lo metti lo metti non lo leverebbe dai guai manco un programma di protezione testimoni.