Pd, "una gara a logorare Elly Schlein": il nome dietro alla trappola

Le primarie? Si rischia un "bagno di sangue". A pensarlo, dopo che l'ex ministro Roberto Speranza ci ha messo la faccia, sono in molti, moltissimi. E così l'intervista al Corriere dell'ex titolare della Salute con Giuseppe Conte premier apre un vaso di Pandora dentro al Pd. A essere favorevoli, si scopre, solo i cosiddetti riformisti, ciò la minoranza Ed evidentemente Elly Schlein. Il messaggio arrivato dalla sede del Partito democratico è chiaro: "La linea della segretaria non cambia di una virgola. Il candidato premier del Campo largo si deciderà con le primarie o sarà quello del partito che prenderà un voto in più alle elezioni".

Pd, "Facciamo un neo-diciottenne": un prestanome come premier Le primarie per il candidato premier "sono un errore politico e vanno evitate. Ci stiamo scivolando dentro senza av...

La leader - riporta Il Corriere della Sera - è infatti pienamente consapevole dei tentativi di accerchiamento delle vecchie volpi dem, con in testa il gruppetto dei (ribattezzati) 'contiani dem', inclusi ex ministri del Conte II. Speranza e Dario Franceschini, si osserva maliziosamente dentro al partito, "sono palesemente tra questi". L'obiettivo? Trovare un terzo uomo (Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli) o la terza donna (Silvia Salis, di Genova), per provare a scansare le primarie.

Massimo Cacciari smonta Schlein e Conte: "Si facciano da parte. Il rischio è di farsi male" "Al centrosinistra mancano totalmente i programmi". A dirlo non è un esponente del governo, bensì...