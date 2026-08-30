Stefano Bonaccini, La Russa lo azzera: "L'elettore è meno stupido di quanto crede"

"Alla fine l'elettore è meno stupido di quello che pensa qualcuno… ad esempio, io mi sono laureato e ho preso un buon voto, ho fatto l'avvocato. Anche nella mia famiglia al 99%. Insomma, tutta gente che leggeva e che studiava. Come è possibile che lui (Stefano Bonaccini ndr) dica che solo gli ignoranti votano per il centrodestra? Avevamo una famiglia di ignoranti e non lo sapevamo". Lo ha detto il presidente del senato Ignazio La Russa replicando a distanza al presidente del Pd Bonaccini dalla piazza di Ragalna (Catania).
Subito dopo la seconda carica dello Stato ha esaltato la leader di Fratelli d'Italia: "Dati oggettivi dimostrano ciò che di buono ha fatto il Governo Meloni. Offrire risorse ai territori anche grazie all'aumento del turismo. Il successo migliore di questi quattro anni è scritto nei giornali internazionali. Siamo credibili dopo quattro anni di Governo. Tutto ciò significa anche vantaggi per le imprese".
Stefano Bonaccini, lo schiaffo dal M5s: "Lettura sbagliata e classista"Le parole pronunciate da Stefano Bonaccini continuano a fare discutere. Se tutto il centrodestra ha protestato contro ch...
E ancora: "Giorgia Meloni al Quirinale? L'ho già detto, non sarà questa volta perché ha ancora un compito importante da svolgere nel centrodestra, ma non capisco perché meravigliarsi di un'ipotesi in cui finalmente quella che è stata la prima presidente del Consiglio donna possa un domani legittimamente, se avrà il consenso, essere una splendida presidente della Repubblica. Più avanti, più avanti, più avanti però a me piacerebbe. Sarò magari un po' più vecchietto ancora, ma sarei felice".