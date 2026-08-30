Stefano Bonaccini, La Russa lo azzera: "L'elettore è meno stupido di quanto crede"

"Alla fine l'elettore è meno stupido di quello che pensa qualcuno… ad esempio, io mi sono laureato e ho preso un buon voto, ho fatto l'avvocato. Anche nella mia famiglia al 99%. Insomma, tutta gente che leggeva e che studiava. Come è possibile che lui (Stefano Bonaccini ndr) dica che solo gli ignoranti votano per il centrodestra? Avevamo una famiglia di ignoranti e non lo sapevamo". Lo ha detto il presidente del senato Ignazio La Russa replicando a distanza al presidente del Pd Bonaccini dalla piazza di Ragalna (Catania).

Subito dopo la seconda carica dello Stato ha esaltato la leader di Fratelli d'Italia: "Dati oggettivi dimostrano ciò che di buono ha fatto il Governo Meloni. Offrire risorse ai territori anche grazie all'aumento del turismo. Il successo migliore di questi quattro anni è scritto nei giornali internazionali. Siamo credibili dopo quattro anni di Governo. Tutto ciò significa anche vantaggi per le imprese".