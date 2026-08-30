Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Napoli, il Como espugna il Maradona: prima vittoria in campionato

di
Libero logo
domenica 30 agosto 2026
Napoli, il Como espugna il Maradona: prima vittoria in campionato

1' di lettura

 Il Como espugna il Maradona, vince 2-1 e infligge al Napoli la prima sconfitta stagionale. La squadra di Fabregas parte fortissimo, aggredisce gli azzurri e passa al 17' con Martin Baturina, bravo a finalizzare un'azione personale di Diao. Il Napoli reagisce e al 30' trova il pareggio con Rasmus Højlund, che si gira al limite dell'area e firma un gol da vero centravanti. La partita resta aperta e il Como torna avanti al 34': grave errore in costruzione del Napoli, con Anguissa che serve male Rrahmani e Anastasios Douvikas ne approfitta per battere Meret. Prima dell'intervallo è proprio il portiere azzurro a tenere in partita i suoi con due grandi interventi su Baturina e Nico Paz. Nella ripresa il Napoli prova ad aumentare la pressione, ma fatica a costruire occasioni davvero pericolose. Allegri inserisce al 57' De Bruyne, Alisson Santos e Spinazzola, poi all'80' manda in campo anche Lucca e Neres, ma il forcing finale non produce il pareggio. Il Como si difende con ordine e porta a casa tre punti pesantissimi. Nel finale annullato per fuorigioco il pareggio di Lobotka.

tag
napoli
como

Tutti gli accoppiamenti Champions League, il sorteggio: ecco il cammino delle italiane

Testa già al Como? Fiorentina, con Kean è rottura: il giocatore rifiuta di allenarsi e viene multato

Alta tensione Aereo Skiathos-Napoli, passeggeri in rivolta e il comandante sbotta: "Decido io"

ti potrebbero interessare

Inter, il solito Calhanoglu regala la vittoria a Chivu: 1 a 0 al Cagliari

Inter, il solito Calhanoglu regala la vittoria a Chivu: 1 a 0 al Cagliari

Redazione
Raimondo fa la festa alla Viola. Berardi torna e piega il Torino

Raimondo fa la festa alla Viola. Berardi torna e piega il Torino

Federico Strumolo
Champions, l’Inter debutta in casa del Real di Mourinho

Champions, l’Inter debutta in casa del Real di Mourinho

Federico Strumolo
Spalletti vince grazie ai cambi

Spalletti vince grazie ai cambi

Claudio Savelli