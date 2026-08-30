Napoli, il Como espugna il Maradona: prima vittoria in campionato

Il Como espugna il Maradona, vince 2-1 e infligge al Napoli la prima sconfitta stagionale. La squadra di Fabregas parte fortissimo, aggredisce gli azzurri e passa al 17' con Martin Baturina, bravo a finalizzare un'azione personale di Diao. Il Napoli reagisce e al 30' trova il pareggio con Rasmus Højlund, che si gira al limite dell'area e firma un gol da vero centravanti. La partita resta aperta e il Como torna avanti al 34': grave errore in costruzione del Napoli, con Anguissa che serve male Rrahmani e Anastasios Douvikas ne approfitta per battere Meret. Prima dell'intervallo è proprio il portiere azzurro a tenere in partita i suoi con due grandi interventi su Baturina e Nico Paz. Nella ripresa il Napoli prova ad aumentare la pressione, ma fatica a costruire occasioni davvero pericolose. Allegri inserisce al 57' De Bruyne, Alisson Santos e Spinazzola, poi all'80' manda in campo anche Lucca e Neres, ma il forcing finale non produce il pareggio. Il Como si difende con ordine e porta a casa tre punti pesantissimi. Nel finale annullato per fuorigioco il pareggio di Lobotka.