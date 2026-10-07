Schifani medita le dimissioni?

Clima incandescente all’interno del centrodestra siciliano. A infiammare il dibattito è la dura presa di posizione di Forza Italia dopo la richiesta di arresto per Gaetano Armao, consigliere giuridico del governatore Renato Schifani, a cui la Procura contesta una presunta corruzione per avere preso mazzette quando era a capo della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione siciliana su eolico e fotovoltaico.

«Occorre una proposta politica completamente nuova nell'Isola», è la posizione del commissario azzurro Nino Minardo. Parole a cui ha reagito il governatore azzurro: «Prendo atto delle dichiarazioni dell’onorevole Minardo. In queste ore sto valutando, con senso di responsabilità, le decisioni da assumere, che comunicherò a breve», ha scritto Schifani sui social.