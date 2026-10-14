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Meloni, il grillino Pirondini: "Odiatori della Costituzione"

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mercoledì 14 ottobre 2026
Meloni, il grillino Pirondini: "Odiatori della Costituzione"

1' di lettura

"Questa legge elettorale, più che le opposizioni, non la voleva la sua maggioranza che ha votato contro alla Camera. Nessuno ha odiato la Costituzione come voi in questi 4 anni. Più che gli ideatori della terza Repubblica sarete ricordati come gli odiatori della costituzione": a dirlo il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Luca Pirondini nella dichiarazione di voto alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Consiglio europeo.

Il grillino, poi, ha continuato a provocare la premier: "Su Delmastro ce la fa a dire una parola? Almirante diceva che se il ladro è uno dei nostri deve prendere l'ergastolo. Credo si vergogni anche lui di voi. Detto questo spero almeno che non dedichiate un aeroporto pure a Delmastro", ha aggiunto in riferimento alla decisione, recente, di ribattezzare l'aeroporto di Malpensa dedicandolo a Silvio Berlusconi. 

...

E ancora: “Dopo aver rivendicato per l’ennesima volta una fantomatica centralità dell’Italia nel panorama internazionale, Giorgia Meloni ha detto chiaro e tondo che sull’Ucraina se non si trova una figura autorevole allora è meglio delegare tutto a Francia, Germania e Gran Bretagna. La presidente di uno dei Paesi fondatori e maggiori contributori della UE, membro del G7, mette nero su bianco che il suo governo non conta nulla e che è meglio che siano altri a sedere al tavolo per risolvere il conflitto. Non siamo favorevoli alla resa dell’Ucraina, ma quella sancita da Meloni è la resa della diplomazia italiana”. 

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